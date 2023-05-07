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Зеленский: Май и июнь должны стать плодотворными в поставках оружия и переговорах с партнерами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 20:41
Зеленский: Май и июнь должны стать плодотворными в поставках оружия и переговорах с партнерами
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что май и июнь должны быть плодотворными в поставках оружия Украине и в переговорах с партнерами, а также анонсировал в ближайшее время новые шаги в помощи Украине от партнеров.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Завершается эта неделя - очень плодотворная для Украины. И в эти дни мы активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами.

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Подготовили важную для нашего общества законодательную инициативу. Продолжается подготовка санкционных решений против агрессора. Ожидаем международных встреч разного уровня в Киеве. Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира.

На этой неделе различные наши партнеры отличились в помощи Украине, в помощи украинцам. От Соединенных Штатов до Новой Зеландии, от Нидерландов и Бельгии до Хорватии. Страны Северной Европы - Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия. Я благодарю за каждое решение партнеров в поддержку Украины!".

Детали: Зеленский подчеркнул, что украинская власть детально прорабатывает также с другими партнерами новые шаги в помощи Украине.

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"Ожидаем их в ближайшее время - именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для быстрого восстановления мира для всей украинской земли. О тех решениях, о которых можно будет говорить публично, обязательно сообщу", - сказал он.

Темы: Зеленскийпомощь Украине
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