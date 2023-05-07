Прилепин заявил, что сам был за рулем машины в момент взрыва
Российский пропагандист Захар Прилепин заявил, что сам был за рулем машины в момент взрыва, а взрыв произошел справа от него под другим передним колесом.
Источник: Прилепин в первом посте в своем телеграм-канале с момента подрыва
Дословно: "Саша (Шубин – ред.) ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом.
Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то".
Детали: Он также заявил, что высадил дочь из машины за 5 минут до взрыва.
По словам Прилепина, Шубин с позывным "Злой", который погиб в результате взрыва, 8 лет работал его "ангелом-хранителем" и несколько раз спасал ему жизнь.
Предыстория:
- 6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, который якобы воевал против Украины. Тогда СМИ сообщали, что Прилепин тяжело ранен, а водитель погиб. Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".
- Как сообщила пресс-служба Прилепина, в результате взрыва погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин с позывным "Злой".
- МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Вскоре в Следкоме РФ отчитались, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.
- Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде и ввели в медикаментозный сон.