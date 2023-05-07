Российский пропагандист Захар Прилепин заявил, что сам был за рулем машины в момент взрыва, а взрыв произошел справа от него под другим передним колесом.

Источник: Прилепин в первом посте в своем телеграм-канале с момента подрыва

Дословно: "Саша (Шубин – ред.) ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом.

Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то".

Детали: Он также заявил, что высадил дочь из машины за 5 минут до взрыва.

По словам Прилепина, Шубин с позывным "Злой", который погиб в результате взрыва, 8 лет работал его "ангелом-хранителем" и несколько раз спасал ему жизнь.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ