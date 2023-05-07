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Прилепин заявил, что сам был за рулем машины в момент взрыва

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 21:09
Прилепин заявил, что сам был за рулем машины в момент взрыва
Захар Прилепин, фото Getty Images

Российский пропагандист Захар Прилепин заявил, что сам был за рулем машины в момент взрыва, а взрыв произошел справа от него под другим передним колесом.

Источник: Прилепин в первом посте в своем телеграм-канале с момента подрыва

Дословно: "Саша (Шубин – ред.) ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом.

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Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то".

Детали: Он также заявил, что высадил дочь из машины за 5 минут до взрыва.

По словам Прилепина, Шубин с позывным "Злой", который погиб в результате взрыва, 8 лет работал его "ангелом-хранителем" и несколько раз спасал ему жизнь.

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Предыстория:

  • 6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, который якобы воевал против Украины. Тогда СМИ сообщали, что Прилепин тяжело ранен, а водитель погиб. Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".
  • Как сообщила пресс-служба Прилепина, в результате взрыва погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин с позывным "Злой".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Вскоре в Следкоме РФ отчитались, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.
  • Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде и ввели в медикаментозный сон.

Темы: Росcияпропагандавзрыв
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