В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО

карта воздушных тревог по состоянию на 23:38

В Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье поздно вечером прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО.

Источник: Суспільне, alerts.in.ua, Киевская ОВА, КГВА

Детали: Как сообщает Суспільне, в Одессе прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.

В воскресенье вечером в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, преимущественно в южных и центральных областях.

В 23:35 тревогу объявили и в Киеве и области.

карта воздушных тревог по состоянию на 23:53

По состоянию на 23:53 в некоторых южных регионах тревогу отменили, а в северных - объявили.

В 00:04 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области.

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"Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В 00:10 о работе ПВО в столице сообщила и Киевская городская военная администрация.

"На окраинах Киева работает ПВО! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в КГВА.

Дополнено в 00:30. Произошла вражеская ракетная атака на Одесскую область, сообщил председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Все остальные подробности – позже", – написал он в Telegram.

Дополнено в 01:22. "Суспільне" сообщило о звуках взрывов в Киеве.

В КГВА уточнили, что в столице работает ПВО.

Дополнено в 01:30. В Киеве прозвучали повторные взрывы.

Дополнено в 02:00. Мэр Киева сообщил о падении обломков БПЛА в Святошинском районе столицы.

"Все службы направляются на место. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем", – написал он в Telegram.

Дополнено в 02:02. В Киеве снова слышны громкие звуки взрывов.

Дополнено в 03:35. В Киеве и области отменили тревогу. В части областей сохраняется угроза воздушной атаки.

Дополнено в 03:50. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.