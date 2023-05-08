Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что до конца года между Украиной и РФ возможны "реальные переговоры", по его мнению, они станут возможны благодаря Китаю.

Источник: Киссинджер в интервью CBS News

Прямая речь: "Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, до конца года они достигнут апогея. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах (между Украиной и РФ – ред.)".

Что этому предшествовало:

В июле Генри Киссинджер призвал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за то, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров при посредничестве Китая.