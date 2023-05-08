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Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года реальные переговоры между Украиной и РФ
Генри Киссинджер. Фото CBS News

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что до конца года между Украиной и РФ возможны "реальные переговоры", по его мнению, они станут возможны благодаря Китаю.

Источник: Киссинджер в интервью CBS News

Прямая речь: "Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, до конца года они достигнут апогея. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах (между Украиной и РФ – ред.)".

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Темы: РосcияУкраинаКитайпереговоры
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