РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

Угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова перебросить свои войска в Бахмут с других участков фронта могли быть шантажом российского военного командования для выделения боеприпасов для наемников ЧВК "Вагнер". Поскольку начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов вынужден уступать требованиям командиров отдельных подразделений, возникают сомнения в способности РФ осуществлять согласованную оборонительную кампанию по всей линии фронта.

Источник: отчет Института изучения войны

Детали: Как отмечается в отчете, Кадыров опубликовал письмо 6 мая, в котором просил президента РФ Владимира Путина приказать министру обороны Сергею Шойгу и главе Росгвардии Виктору Золотову санкционировать переброску подразделений чеченского "Ахмата" с "других направлений" на позиции "Вагнера" на Бахмутском направлении.

Отмечается, что вывод чеченских сил с других участков фронта, вероятно, представлял бы риск для российских оборонительных линий, на который Герасимов и Шойгу или Путин, похоже, не хотели идти.

В ISW сообщили, что подразделения "Ахмата" ранее были замечены в районе Белогоровки на линии Сватово-Кременная и в Запорожской области, а их отход с этих позиций мог бы подорвать оборонительные усилия РФ перед украинским контрнаступлением.

В институте считают, что Шойгу и Герасимов, которые проявляют последовательную лояльность к приказам Путина, могли решить выделить боеприпасы для "Вагнера" по указанию российского президента.

Дословно: "Очевидно, что успешные совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу свидетельствуют о том, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские войска в Украине, несмотря на то, что он является номинальным командующим всего театра военных действий. Герасимов, вероятно, пытался взять под свой контроль все российские нерегулярные силы зимой 2023 года, но потерпел неудачу еще до того, как весной потерял благосклонность Путина.

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Кадыров, вероятно, поддержал усилия "Вагнера" по шантажу российского военного командования, чтобы восстановить свою позицию во властных кругах Кремля. Ранее Кадыров занимал влиятельную позицию в близком окружении Путина, пока, очевидно, не потерял расположение, вероятно, из-за того, что его силы играли ограниченную роль в активных боевых действиях в Украине осенью 2022 года и зимой 2023 года. Путин унизил Кадырова во время их встречи 13 марта, где Кадыров заметно нервничал, докладывая о роли чеченских боевиков в Украине. Кадыров, вероятно, воспринял угрозы Пригожина вывести войска из Бахмута как возможность продемонстрировать эффективность своих сил на фоне неспособности Герасимова и Шойгу одержать решающие победы во время зимне-весеннего наступления".

Больше деталей: В ISW считают, что вынужденная необходимость Герасимова договариваться с Пригожиным и Кадыровым свидетельствует о проблемах в системе подчинения в российской армии, которые повлияют на ее способность сопротивляться украинскому контрнаступлению.

Дословно: "Потребность Герасимова вести переговоры с подчиненными командирами и способность этих командиров давить на него свидетельствует о том, что проблемы в системе подчинения существенно влияют на способность российских военных проводить согласованные операции в масштабах всего театра военных действий. Должность главнокомандующего должна в принципе позволять Герасимову командовать любым российским подразделением или командиром сухопутных войск в Украине, даже теми, кто возглавляет нерегулярные формирования, такие как "Вагнер" и "Ахмат".

Пригожин и Кадыров, похоже, способны принимать в значительной степени независимые решения в отношении своих сил, однако это явление становится тем более заметным, чем дольше эти силы имеют фактический контроль над определенными участками фронта.

Эти события ставят под сомнение способность России координировать согласованную оборонительную кампанию на всем театре военных действий. Российское военное командование, похоже, все больше делегирует ответственность за различные участки фронта в Украине различным российским командирам, тогда как власть командующего всего театра военных действий продолжает уменьшаться. Уменьшение способности Герасимова контролировать своих командиров, вероятно, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции, охватывающие различные зоны ответственности".