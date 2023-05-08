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Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул, что с подозреваемыми в подрыве автомобиля с российским пропагандистом и писателем Захаром Прилепиным в заключении может произойти "несчастный случай", который приведет к их смерти.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Важно, чтобы они (подозреваемые – ред.) и подобные им осознавали простую вещь – даже с осужденными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи.

И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного".

Предыстория:

  • 6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. В министерстве сообщили, что разыскивают еще одного мужчину.
  • В Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на пропагандиста Захара Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Темы: МедведевРосcия
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