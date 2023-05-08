Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул, что с подозреваемыми в подрыве автомобиля с российским пропагандистом и писателем Захаром Прилепиным в заключении может произойти "несчастный случай", который приведет к их смерти.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Важно, чтобы они (подозреваемые – ред.) и подобные им осознавали простую вещь – даже с осужденными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи.

И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного".

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