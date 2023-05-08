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Украинские бойцы убили еще более полутысячи российских захватчиков и подбили 7 танков

Понедельник, 8 мая 2023, 08:09

По подсчетам украинских военных, за сутки 7 мая российская армия потеряла порядка 540 военнослужащих, 7 танков, 8 артиллерийских систем и 5 боевых бронированных машин.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 8 мая

Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 194 970 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 3 730 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 253 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 3 018 (+8) ед,
  • РСЗО – 554 (+0) ед,
  • средства ПВО – 306 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 614 (+42),
  • крылатые ракеты – 947 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 958 (+6) ед,
  • специальная техника – 384 (+4).
 

Данные уточняются.

Темы: войнаГенштабРосcия
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