Украинские бойцы убили еще более полутысячи российских захватчиков и подбили 7 танков
Понедельник, 8 мая 2023, 08:09
По подсчетам украинских военных, за сутки 7 мая российская армия потеряла порядка 540 военнослужащих, 7 танков, 8 артиллерийских систем и 5 боевых бронированных машин.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 8 мая
Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 194 970 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 3 730 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 7 253 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 3 018 (+8) ед,
- РСЗО – 554 (+0) ед,
- средства ПВО – 306 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 614 (+42),
- крылатые ракеты – 947 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 958 (+6) ед,
- специальная техника – 384 (+4).
Данные уточняются.