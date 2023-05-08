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В правительстве заявили о решении для разблокирования крупнейшего пункта пропуска с Польшей

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 08:30

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило о нахождении решения для разблокирования пункта "Ягодин-Дорогуск".

Об этом министерство сообщило на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Министерство приняло решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозки в Украину из любой страны Европейского Союза.

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Это решение призвано решить ситуацию с блокированием пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" со стороны польских перевозчиков и удовлетворить одну из ключевых претензий забастовщиков, а именно – наложение штрафов за отсутствие разрешений для перевозок в Украину из третьих стран ЕС. 

"Наша позиция однозначна: такие перевозки не подпадают под Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках и не являются двусторонними, а соответственно требуют наличия разрешений. Сейчас мы направили письмо в Еврокомиссию о предоставлении разъяснений и в настоящее время приостанавливаем наложение штрафов. 

Отдельно подчеркну: с начала этого года Укртрансбезопасность составила только 4 таких постановления на польских перевозчиков", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Таким образом, с 8 мая польские перевозчики смогут выполнять перевозки из любой страны Евросоюза в Украину без соответствующих разрешений и требований по экологическим стандартам транспортных средств.

По словам заместителя министра Сергея Деркача, сейчас более 5 тысяч грузовиков не могут пересечь крупнейший пункт пропуска на границе с Польшей.

"Распределить грузопоток в условиях ограниченной пропускной способности и блокады морских портов невозможно. Мы благодарны нашим польским друзьям за постоянную поддержку в противостоянии с агрессором и рассчитываем на дальнейший диалог для разблокирования границы. Мы сделали первый шаг, ждем шаг навстречу", – подчеркнул Деркач. 

Министерство напомнило, что в соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках двусторонние и транзитные перевозки не подпадают под требование получения разрешений.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Украины направило польским коллегам ноту в связи с акцией протеста польских перевозчиков, которые с 4 мая заблокировали движение грузовых автомобилей через крупнейший пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин".

 "Ягодин – Дорогуск" польские водители блокировали и в сентябре прошлого года из-за того, что в результате облегчения пропуска украинских перевозчиков с польской стороны образовались очереди. В апреле пункт пропуска угрожали блокировать польские фермеры на фоне зернового кризиса.

Темы: ПольшаКабинет министров
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