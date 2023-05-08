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Россия активно вербует на войну трудовых мигрантов из Центральной Азии – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 09:37

В России активно вербуют трудовых мигрантов из Центральной Азии, чтобы отправить их на войну в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник.

Согласно обзору, российские вербовщики посещают мечети и иммиграционные службы с целью вербовки. В иммиграционных службах сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются вербовать мигрантов.

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Радио Free Europe сообщает, что вербовщики предлагают бонусы за регистрацию в размере 2 390 долларов США и зарплату до 4 160 долларов США в месяц. 

Мигрантам также предлагают ускоренный путь получения российского гражданства: от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

Этих новобранцев скорее всего отправят на фронт в Украину, где уровень потерь чрезвычайно высок, говорится в обзоре.

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Вербовка трудовых мигрантов является частью попыток Министерства обороны России выполнить поставленную задачу по привлечению 400 тысяч человек для участия в боевых действиях в Украине.

Российские власти почти наверняка стремятся как можно дольше откладывать любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму недовольство внутри страны.

В предыдущем обзоре британской разведки говорилось, что отмена мероприятий к так называемому Дню победы в России в ряде регионов может свидетельствовать о все большем ощущении угрозы среди российского руководства в связи с последними атаками беспилотников.

Темы: РосcияАзияВеликобритания
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