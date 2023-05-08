Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар по Одесской области: три человека получили ранения, один – пропал без вести

Алена МазуренкоПонедельник, 8 мая 2023, 09:51
Удар по Одесской области: три человека получили ранения, один – пропал без вести
фото ОК Юг

По состоянию на 8 мая в результате ночной атаки на Одесскую область три человека получили ранения, а один считается без вести пропавшим.

Источник: Одесская районная военная администрация, начальник Одесской РВА Юрий Крук

Дословно: "По состоянию на утро 8 мая, одесскими спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, который расположен на территории Одесского района...

Реклама:

Сейчас один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы".

Детали: Крук сообщил, что три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован.

Ночью враг с самолетов стратегической авиации совершил ракетный удар по Одесскому району.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Одесская область
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: