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Удар по Одесской области: три человека получили ранения, один – пропал без вести

Алена МазуренкоПонедельник, 8 мая 2023, 09:51
Удар по Одесской области: три человека получили ранения, один – пропал без вести
фото ОК Юг

По состоянию на 8 мая в результате ночной атаки на Одесскую область три человека получили ранения, а один считается без вести пропавшим.

Источник: Одесская районная военная администрация, начальник Одесской РВА Юрий Крук

Дословно: "По состоянию на утро 8 мая, одесскими спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, который расположен на территории Одесского района...

Сейчас один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы".

Детали: Крук сообщил, что три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован.

Ночью враг с самолетов стратегической авиации совершил ракетный удар по Одесскому району.

Темы: Одесская область
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