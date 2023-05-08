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Турция отвергла предложение США передать Украине российские С-400 – глава МИД

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 11:01

Вашингтон в свое время предлагал Турции передать Украине систему противоракетной обороны С-400, которую она купила у России, но против которой возражали США, однако Анкара отказалась от этого предложения.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Поскольку США утверждали, что система С-400 должна была исключить Турцию из программы истребителей F-35, они предложили Турции передать контроль над системой США или другой стране, в том числе Украине.

"США попросили нас отправить С-400 в Украину, и мы сказали "нет", – сказал Чавушоглу, объяснив, что эти предложения были неприемлемыми, поскольку они имели целью посягнуть на турецкий суверенитет.

В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на приобретение системы С-400. В НАТО выступали против их развертывания, утверждая, что С-400 будут несовместимы с системами Альянса.

Отвечая на вопрос о возвращении к программе F-35, Чавушоглу сказал, что Анкара не хочет этого, а скорее хочет получить от Вашингтона деньги, которые она заплатила за истребители до того, как вышла из программы, а ее истребители так и не были поставлены.

"Сейчас Анкара производит собственные национальные боевые самолеты", – пояснил он, добавив, что Турция также хочет улучшить связи с США и что для этого уже созданы необходимые механизмы.

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В то же время Анкара также хочет приобрести у США истребители F-16 и комплекты для их модернизации, добавил он, отметив, что запрос не продвигается в Вашингтоне так быстро, как должен, по его мнению, быть.

Анкара запросила у США истребители F-16 и модернизационные комплекты в октябре 2021 года. Сделка стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать 40 самолетов и модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС.

Темы: ТурцияУкраинаоружиеСША
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