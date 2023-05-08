В Европарламенте стремятся ускорить одобрение договоренности о боеприпасах для Украины

Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте, хочет, чтобы законодательный орган проголосовал за наращивание производства оружия для помощи Украине по ускоренной процедуре уже в этом месяце.

Об этом Вебер написал в письме к президенту Европарламента Роберте Метсоле – документ попал в распоряжение Politico, сообщает "Европейская правда".

"Учитывая насущную необходимость помочь Украине пополнить свои запасы боеприпасов, группа ЕНП хотела бы попросить о срочной процедуре в соответствии с правилом 163 регламента парламента", – написал Вебер в своем письме от 5 мая.

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ЕС пообещал поставить Украине 1 миллион снарядов в течение года, но есть опасения, что он может не выполнить свое обещание и не изготовит необходимое количество боеприпасов на континенте.

В марте министры Европейского Союза обратились к Брюсселю с просьбой разработать закон об использовании бюджета Евросоюза для наращивания оборонных производственных мощностей в ЕС для достижения установленных целей.

На прошлой неделе Еврокомиссия одобрила планы увеличить мощности Евросоюза по производству боеприпасов путем вливания 500 миллионов евро из бюджета ЕС в европейские заводы по производству снарядов для увеличения производства оружия – при условии софинансирования около 500 миллионов евро со стороны стран-членов ЕС и других источников.

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Законопроект, получивший название "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), имеет целью производство 1 миллиона боеприпасов в течение одного года.

Но еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не стал ускорять рассмотрение законопроекта, чтобы обойти длительные процедуры парламентских комитетов, надеясь, что депутаты Европарламента сами решат ускорить рассмотрение.

Депутаты Европарламента будут обсуждать предложение Еврокомиссии на пленарном заседании в понедельник. Они будут говорить о том, стоит ли ускорять рассмотрение законопроекта. Вебер хочет, чтобы уже во вторник депутаты проголосовали за использование процедуры ускоренного рассмотрения.

Вебер предлагает, чтобы окончательное голосование по принятию законопроекта назначили на сессии в конце этого месяца.

Напомним, на прошлой неделе страны ЕС также достигли договоренности о подходах к совместной закупке боеприпасов для Украины на один миллиард евро.

Детали читайте в статье Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.