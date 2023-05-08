Непризнанное Приднестровье попросило Россию прислать больше "миротворцев"
Непризнанное Приднестровье попросило Россию увеличить количество так называемых российских "миротворцев", объясняя это ростом рисков безопасности.
Об этом в интервью российскому агентству "РИА Новости" заявил глава так называемого представительства псевдореспублики в России Леонид Манаков.
Манаков сказал, что сейчас в так называемой зоне безопасности в Приднестровье находятся не более 450 "миротворцев". Он призвал увеличить численность миссии.
"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и в то же время юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности Объединенной контрольной комиссии", – сказал Манаков.
В феврале этого года Минобороны России заявляло, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.
МИД РФ заявляет, что атака на Приднестровье будет нападением на Российскую Федерацию.
Молдова регулярно призывает Россию вывести так называемых "российских миротворцев" со своей территории, но РФ отказывается.
В апреле Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России.