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Непризнанное Приднестровье попросило Россию прислать больше "миротворцев"

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 12:36

Непризнанное Приднестровье попросило Россию увеличить количество так называемых российских "миротворцев", объясняя это ростом рисков безопасности.

Об этом в интервью российскому агентству "РИА Новости" заявил глава так называемого представительства псевдореспублики в России Леонид Манаков.

Манаков сказал, что сейчас в так называемой зоне безопасности в Приднестровье находятся не более 450 "миротворцев". Он призвал увеличить численность миссии.

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и в то же время юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности Объединенной контрольной комиссии", – сказал Манаков.

В феврале этого года Минобороны России заявляло, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

МИД РФ заявляет, что атака на Приднестровье будет нападением на Российскую Федерацию.

Молдова регулярно призывает Россию вывести так называемых "российских миротворцев" со своей территории, но РФ отказывается.

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В апреле Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России.

Темы: ПриднестровьеРосcияармия
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