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Минобороны увеличит количество саперов и хочет, чтобы машины для разминирования делали в Украине

Елена РощинаПонедельник, 8 мая 2023, 14:07
Минобороны увеличит количество саперов и хочет, чтобы машины для разминирования делали в Украине
Александр Павлюк, фото "Укринформа"

Министерство обороны планирует увеличить количество саперов и привлечь 5 000 собственных специалистов по разминированию, создать центр подготовки саперов совместно с американской компанией "Tetra Tech", а также мобилизовать отечественные ресурсы для производства техники для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Источник: первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в интервью "Укринформ" 

Прямая речь: "Вследствие вооруженной агрессии России Украина действительно стала наиболее заминированной страной мира. Сейчас в обследовании нуждаются территории площадью более 174 тысячи квадратных километров км, из которых 14 тысяч – это морские акватории. Это около трети нашей страны.

К этому объему относятся все территории, на которых велись или ведутся активные боевые действия, которые находятся во временной оккупации, и территории, по которым были нанесены авиационные и ракетные удары. 

Площадь деоккупированных территорий, на которых уже идет обследование, составляет 45 тысяч квадратных километров, из которых 17 тысяч квадратных километров – это земли сельскохозяйственного назначения".

Детали: По словам Павлюка, объемы и плотность загрязнения взрывоопасными предметами сравниваются с масштабами, которые охватили Европу после Второй мировой войны. 

Как следствие, есть существенная потребность в привлечении человеческих ресурсов, техники и бюджета для обследования и разминирования.

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Прямая речь: "С имеющимися сейчас у нас ресурсами нам нужны десятилетия. Мы не можем себе этого позволить, поэтому работа всех оборонных ведомств в этом направлении продолжается постоянно. Разминирование Украины не должно стать вызовом для наших детей, а тем более внуков.

По решению Министерства обороны, только от Вооруженных Сил и Госспецтрансслужбы Минобороны планируется привлечь 5000 специалистов по разминированию.

Такое увеличение численности личного состава и надлежащее его обеспечение, в частности, современными средствами поиска, обследования и механизированного разминирования для более безопасного выполнения работ, – позволит ощутимо сократить время освобождения украинской земли от взрывоопасных предметов".

Детали: Павлюк отметил, что и этого будет мало, ведь война продолжается. Поэтому Украина увеличивает количество саперов, создает учебные центры с привлечением ведущего опыта других стран, применяет современную технику и средства, предоставленную союзниками, и параллельно налаживает производство необходимого оборудования украинскими производителями.

Украина имеет собственные учебные заведения, которые готовят специалистов по разминированию, но их мощностей не хватает из-за масштабов загрязнения. Поэтому Министерство обороны постоянно работает над привлечением помощи стран-союзников и партнеров.

Один из примеров, отметил Павлюк, – это начало Министерством обороны совместного проекта с компанией Tetra Tech, которая действует от имени Государственного департамента США.

Прямая речь: "Результатом нашего сотрудничества станет создание современного центра подготовки с пропускной способностью подготовки в 500 специалистов по гуманитарному разминированию в год. Они будут учиться в соответствии с международными стандартами и смогут использовать самые современные методы и технику для осуществления разминирования.

Во время проведенной мной встречи с представителями Tetra Tech, – обсудили не только создание центра, а также его уникальность. Поскольку до этого мы не имели возможности сосредоточивать внимание на подготовке специалистов по гуманитарному разминированию. В проекте же будет создан непрерывный замкнутый цикл, в рамках которого люди будут проходить подготовку от начального и до максимально возможного уровня EOD-3+".

Детали: Павлюк назвал одной из ключевых нужд современные роботизированные платформы и машины для механизированного разминирования. Ведь машины способны разминировать ориентировочно 4-6 тысяч кв м за смену, а сапер вручную – порядка 50 кв м и с риском для жизни.

По словам первого заместителя министра обороны, сейчас потребности подразделений ВСУ и Госспецтрансслужбы, осуществляющих разминирование деоккупированных территорий, в рамках международной помощи закрыты лишь на 10%. 

Поэтому недавно Павлюк провел первое межведомственное совещание о возможностях производства украинскими компаниями современного оборудования и техники для разминирования. 

"Мы обсудили, в частности, ряд наработок Укроборонпрома по производству машин разминирования на базе танков Т-64А, уже имеющееся изготовление бронированных автомобилей для транспортировки взрывоопасных предметов, а также производство нужного разным операторам противоминной деятельности оборудования: от дронов и ручных средств разминирования до тралов и роботизированных платформ", – сказал замминистра.

По словам Павлюка, "это был только первый, базовый этап" работы, но нужно максимально привлечь украинские предприятия.

По расчетам Всемирного банка, на гуманитарное разминирование Украины понадобится всего $37 млрд долларов, только в этом году – более $397 млн, добавил чиновник.

Темы: разминированиеМинобороныУкраинавойна
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