Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ

Европейская комиссия на прошлой неделе направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций передали государствам-членам ЕС. Это произошло в пятницу. Но я не буду вдаваться в подробности этого пакета", – сказал Мамер.

По его словам, в среду, 10 мая, ожидается первое обсуждение нового пакета санкций на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).

"Этот пакет будет сосредоточен на воплощении санкций, их эффективности и на том, как избежать обхода санкций. В пакете будут вопросы экспорта в Россию, и мы хотим удостовериться, что Россия не получает импорта из других стран", – добавил Мамер.

По данным СМИ, ЕС намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций. По информации МИД Польши, этот санкционный пакет планируют утвердить до конца мая.

Напомним, Верховная рада обратилась к Еврокомиссии, Европарламенту, Совету ЕС, Всемирной торговой организации, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой о введении санкций против российской и белорусской древесины, рыбы и морепродуктов.