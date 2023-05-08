Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 14:36

Европейская комиссия на прошлой неделе направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций передали государствам-членам ЕС. Это произошло в пятницу. Но я не буду вдаваться в подробности этого пакета", – сказал Мамер.

По его словам, в среду, 10 мая, ожидается первое обсуждение нового пакета санкций на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).

"Этот пакет будет сосредоточен на воплощении санкций, их эффективности и на том, как избежать обхода санкций. В пакете будут вопросы экспорта в Россию, и мы хотим удостовериться, что Россия не получает импорта из других стран", – добавил Мамер.

По данным СМИ, ЕС намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций. По информации МИД Польши, этот санкционный пакет планируют утвердить до конца мая.

Напомним, Верховная рада обратилась к Еврокомиссии, Европарламенту, Совету ЕС, Всемирной торговой организации, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой о введении санкций против российской и белорусской древесины, рыбы и морепродуктов.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЕСРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - СМИ

Зеленский заявил, что Украине надо подождать с контрнаступлением

фотоСБУ задержала таксиста, который навел ракету на многоэтажку Николаева

фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы

Трамп отказался назвать Путина военным преступником

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

Все новости...
ЕС
СМИ: РФ проводит операцию влияния с целью рассорить Турцию с ЕС и Украиной
В Европарламенте стремятся ускорить одобрение договоренности о боеприпасах для Украины
Макрон, Шольц, Сунак: 40 европейских лидеров подтвердили приезд на саммит в Кишинев
Последние новости
13:20
Россияне захватили собор ПЦУ в Крыму: ломают двери, выносят имущество – СМИ
13:15
Три экс-нардепа-"регионала" сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ
13:12
фотоВ Киеве задержали мужчину, который из-за ревности бил и обжигал паяльником сожительницу
12:48
Комитеты Рады начали "анонсировать" события задним числом – "ЧЕСНО"
12:47
У добровольческих формирований на Киевщине есть более 8 тысяч единиц оружия − Небытов
12:39
Оккупанты из С-300 обстреляли Славянск: погибла женщина
12:38
Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - СМИ
12:35
Враг за сутки убил 6 гражданских, еще 12 ранены – ОВА
12:31
На Камчатке 2 военных отправили в колонию за отказ воевать в Украине
12:29
Учителей-пенсионеров не могут лишать права на бессрочный трудовой договор – омбудсмен
Все новости...
Реклама: