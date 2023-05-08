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Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 14:36

Европейская комиссия на прошлой неделе направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций передали государствам-членам ЕС. Это произошло в пятницу. Но я не буду вдаваться в подробности этого пакета", – сказал Мамер.

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По его словам, в среду, 10 мая, ожидается первое обсуждение нового пакета санкций на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).

"Этот пакет будет сосредоточен на воплощении санкций, их эффективности и на том, как избежать обхода санкций. В пакете будут вопросы экспорта в Россию, и мы хотим удостовериться, что Россия не получает импорта из других стран", – добавил Мамер.

По данным СМИ, ЕС намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций. По информации МИД Польши, этот санкционный пакет планируют утвердить до конца мая.

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Напомним, Верховная рада обратилась к Еврокомиссии, Европарламенту, Совету ЕС, Всемирной торговой организации, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой о введении санкций против российской и белорусской древесины, рыбы и морепродуктов.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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