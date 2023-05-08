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В Украине объявили предупреждение из-за заморозков

Алена МазуренкоПонедельник, 8 мая 2023, 16:49
В Украине объявили предупреждение из-за заморозков
ФОТО MI100.INFO

Синоптики объявили предупреждение из-за сильных заморозков на поверхности почвы и в воздухе с 9 по 11 мая, кроме того в эти же дни во многих областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Укргирометцентр, ГСЧС

Дословно: "Ночью 9 мая в северных, большинстве центральных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I-й уровень опасности).

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Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0-5° (IІ-й уровень опасности), в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (I-й уровень опасности)".

Детали: В то же время 9-11 мая в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Темы: погодаУкраина
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