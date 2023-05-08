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Главу Киевского облсовета отправили в отставку

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 18:05
Главу Киевского облсовета отправили в отставку
Наталья Гунько. Фото из Facebook

Главу Киевского областного совета Наталью Гунько отправили в отставку на заседании 8 мая − за ее досрочное увольнение проголосовали большинство депутатов.

Источник: сайт Киевского облсовета

Детали: Сообщается, что на заседании 8 мая депутаты должны были заслушать отчет главы Киевоблсовета, но Гунько "в очередной раз проигнорировала" данный вопрос и на заседание в понедельник не явилась.

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Также указывается, что 27 апреля исполнительный аппарат облсовета зарегистрировал предложение от депутатского большинства о созыве сессии по вопросу увольнения главы облсовета с требованием к Гунько подать отчет о ее работе за прошлый год и озвучить его на сессии совета не позднее 8 мая.

Дословно облсовет: "Учитывая то, что Наталья Гунько не написала заявление на увольнение, состоялось тайное голосование, во время которого 67 из 74 поддержали ее отставку".

Детали: Также указывается, что с отчетом главы облсовета за 2022 год депутаты имели возможность ознакомиться ранее, поэтому на заседании 8 мая они проголосовали за то, что признают его неудовлетворительным.

ВИДЕО ДНЯ

Исполнение обязанностей главы Киевского облсовета возложили на первого заместителя Ярослава Добрянского.

Предыстория:

  • Наталья Гунько − представительница "Слуги народа" и жена народного депутата от президентской партии.
  • 27 апреля 2021 года депутаты Киевского областного совета избрали Гунько главой облсовета.

Темы: Киевская областьместная властьотставка
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