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ЕС отреагировал на смерть в тюрьме критика Лукашенко, которого посадили за реакцию в соцсети

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 18:17

Евросоюз заявил, что смерть в тюрьме блогера из Пинска Николая Климовича подтверждает вопиющее положение с правами человека в стране, и призвал немедленно предоставить доступ к бывшему оппоненту Лукашенко на выборах Виктору Бабарико.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано.

Представитель подчеркнул, что это еще одно доказательство того, что режиму Лукашенко безразличны права человека и Беларусь игнорирует свои обязательства в рамках международного права и призывы мирового сообщества прекратить репрессии.

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"ЕС повторяет требование о немедленном предоставлении доступа к бывшему кандидату в президенты Виктору Бабарико, которого, как сообщалось, госпитализировали после ненадлежащего обращения в тюрьме. Также ЕС повторяет призыв на проведение расследования причин и обстоятельств смерти политзаключенного Витольда Ашурака 21 мая 2021 года", – заявил Петер Стано.

От имени Евросоюза он призвал немедленно освободить всех политзаключенных режима Лукашенко и подчеркнул, что ЕС будет работать над привлечением к ответственности причастных к нарушениям прав человека в Беларуси.

Как сообщала "Украинская правда", политзаключенный Николай Климович умер в колонии Витебска из-за проблем с сердцем. Его приговорили к году заключения за реакцию в соцсети на карикатуру на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Темы: ЕСЛукашенко
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