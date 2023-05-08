Зеленский поблагодарил защитников неба: Партнеры видят, на что способно переданное Украине оружие

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Воздушным силам и другим родам войск, которые защищают небо, по его словам, партнеры видят эффективность использования переданного Украине оружия.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Наши защитники неба - бойцы Воздушных сил и других родов войск, которые привлечены к обороне от ракет и "Шахедов" террористов, - на днях просто молодцы! Вдохновляют не только нас. Партнеры видят то, на что способны украинцы, то, на что способно в наших руках переданное нам оружие, то, какие мы эффективны, когда действуем вместе ради нашей общей безопасности".

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Детали: По его словам, успехи украинцев в обороне против российской агрессии - это антидот против других агрессий. Он подчеркнул, что мир должен видеть, что свободный народ способен защитить свободу от захватчиков.

"Можем мы - значит, смогут другие. Если будут действовать так же смело, так же метко и так же вместе с другими свободными народами. Спасибо каждому нашему воину, который дает Украине этот результат! Спасибо каждому партнеру, который помогает нашим воинам именно тем оружием, которое нужно для результативности!", - сказал президент.

При этом он особо отметил работу воинов 96-й Киевской зенитной ракетной бригады.