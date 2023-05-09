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Россияне ударили по Сумщине – 70 взрывов, есть повреждения

Ольга ГлущенкоВторник, 9 мая 2023, 00:24
Россияне ударили по Сумщине – 70 взрывов, есть повреждения
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В течение прошлого дня россияне совершили 12 обстрелов, всего зафиксировано 70 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалигинской, Эсманской, Новослободской громад.

По Юнаковской громаде враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

По Новослободской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва). В результате обстрела повреждены 2 частных автомобиля, 4 частных жилых дома, линия электропередач.

Вследствие еще одного артобстрела (3 взрыва) поврежден 1 частный жилой дом.

Также был 1 взрыв из миномета.

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Белопольскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии (2 взрыва), минометов (9 взрывов) и АГС (15 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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