Россияне ударили по Сумщине – 70 взрывов, есть повреждения

В течение прошлого дня россияне совершили 12 обстрелов, всего зафиксировано 70 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалигинской, Эсманской, Новослободской громад.

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По Юнаковской громаде враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

По Новослободской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва). В результате обстрела повреждены 2 частных автомобиля, 4 частных жилых дома, линия электропередач.

Вследствие еще одного артобстрела (3 взрыва) поврежден 1 частный жилой дом.

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Также был 1 взрыв из миномета.

Белопольскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии (2 взрыва), минометов (9 взрывов) и АГС (15 взрывов).