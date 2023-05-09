"Бавовна" в Белгородской области: губернатор заявил об обстреле Шебекино
Вторник, 9 мая 2023, 02:06
В российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, упал снаряд.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Прямая речь: "Обстрел Шебекино.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами – повреждены окна, балконы и фасады обоих домов".
Детали: Гладков добавил, что также посечено 6 автомобилей.
По его словам, соответствующие службы осуществляют
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