"Бавовна" в Белгородской области: губернатор заявил об обстреле Шебекино

В российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, упал снаряд.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "Обстрел Шебекино.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами – повреждены окна, балконы и фасады обоих домов".

Детали: Гладков добавил, что также посечено 6 автомобилей.

По его словам, соответствующие службы осуществляют

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