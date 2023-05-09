Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бавовна" в Белгородской области: губернатор заявил об обстреле Шебекино

Ольга ГлущенкоВторник, 9 мая 2023, 02:06
Бавовна в Белгородской области: губернатор заявил об обстреле Шебекино
фото Гладкова

В российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, упал снаряд.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "Обстрел Шебекино.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами – повреждены окна, балконы и фасады обоих домов".

Детали: Гладков добавил, что также посечено 6 автомобилей.

По его словам, соответствующие службы осуществляют

ВИДЕО ДНЯ

Оперативные и аварийные службы на "поквартирный обход".

 

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Росcия
"Ад пришел к вам". Будут ли праздновать 9 мая в селе Победа после российской оккупации
Война Путина против Украины пошла не по плану Кремля – Госдеп США
ЕС хочет ввести санкции против ряда компаний из Китая, которые помогают РФ - СМИ
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: