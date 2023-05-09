Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Бавовна" в Белгородской области: губернатор заявил об обстреле Шебекино

Ольга ГлущенкоВторник, 9 мая 2023, 02:06
Бавовна в Белгородской области: губернатор заявил об обстреле Шебекино
фото Гладкова

В российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, упал снаряд.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "Обстрел Шебекино.

Реклама:

По предварительной информации, пострадавших нет.

Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами – повреждены окна, балконы и фасады обоих домов".

Детали: Гладков добавил, что также посечено 6 автомобилей.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, соответствующие службы осуществляют

Оперативные и аварийные службы на "поквартирный обход".

 

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: