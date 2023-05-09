С ВОТ на юге бегут полицаи, чтобы избежать украинского контрнаступления – сопротивление

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ПЛАКАТ В СИМФЕРОПОЛЕ, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Так называемые полицейские оккупантов пытаются сбежать с южных территорий Украины от украинского контрнаступления.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Как стало известно Центру Национального Сопротивления, немало коллаборационистов из оккупационной "полиции" ВОТ Запорожья и Херсонщины уже написали рапорты на увольнение, планируя эвакуироваться на территорию РФ до начала украинского контрнаступления.

Кроме страха предстать перед украинским судом за государственную измену, полицаев также пугает перспектива попасть в ряды оккупационной армии".

Детали: ЦНС сообщает, что руководство оккупационной "полиции" отказывается подписывать рапорты на увольнение и запретило коллаборационистам покидать населенные пункты, в которых те "служат".

Также сопротивление добавляет, что полицаев отзывают из отпусков.

"Чтобы избежать встречи с ВСУ, некоторые коллаборационисты пытались договориться о госпитализации в местных больницах, но им это сложно сделать, потому что почти все койкоместа заняты ранеными российскими военными", – отмечают в центре.