Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО

Ольга ГлущенкоВторник, 9 мая 2023, 05:06
В Киеве прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

В Киеве прогремели взрывы, в столице и области сообщили о работе ПВО.

Источник: военная администрация Киевской области, КГМВА

Дословно КОВА: "Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям.

Реклама:

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

Дословно КГВА: "На окраинах Киева работает ПВО!"

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 5:23 после того, как в разных районах Киева прогремели взрывы, КГВА еще раз сообщила: "Работает ПВО!"

Что предшествовало: Ночью 9 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Темы: КиевКиевская областьПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: