В Киеве прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО
Вторник, 9 мая 2023, 05:06
В Киеве прогремели взрывы, в столице и области сообщили о работе ПВО.
Источник: военная администрация Киевской области, КГМВА
Дословно КОВА: "Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".
Дословно КГВА: "На окраинах Киева работает ПВО!"
Обновлено: В 5:23 после того, как в разных районах Киева прогремели взрывы, КГВА еще раз сообщила: "Работает ПВО!"
ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало: Ночью 9 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога.