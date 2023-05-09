В Киеве прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО

В Киеве прогремели взрывы, в столице и области сообщили о работе ПВО.

Источник: военная администрация Киевской области, КГМВА

Дословно КОВА: "Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям.

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Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

Дословно КГВА: "На окраинах Киева работает ПВО!"

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 5:23 после того, как в разных районах Киева прогремели взрывы, КГВА еще раз сообщила: "Работает ПВО!"

Что предшествовало: Ночью 9 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога.