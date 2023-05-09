Защитники за сутки уничтожили 650 оккупантов и 13 вражеских артсистем
Вторник, 9 мая 2023, 08:37
Россия в войне против Украины уже потеряла 195 620 военных, 3 734 танков, 7 258 ББМ и 955 крылатых ракет.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
- танков − 3 734 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 7 258 (+4) ед,
- артиллерийских систем − 3 031 (+13) ед,
- РСЗО − 554 (+0) ед,
- средств ПВО − 307 (+1) ед,
- самолетов − 308 (+0) ед,
- вертолетов − 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 618 (+4) ед,
- крылатых ракет − 955 (+8),
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 5 969 (+11) ед,
- специальной техники − 388 (+4) ед.
Данные уточняются.