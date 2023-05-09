Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники за сутки уничтожили 650 оккупантов и 13 вражеских артсистем  

Ирина БалачукВторник, 9 мая 2023, 08:37
Защитники за сутки уничтожили 650 оккупантов и 13 вражеских артсистем  
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 195 620 военных, 3 734 танков, 7 258 ББМ и 955 крылатых ракет.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
  • танков − 3 734 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 258 (+4) ед,
  • артиллерийских систем − 3 031 (+13) ед,
  • РСЗО − 554 (+0) ед,
  • средств ПВО − 307 (+1) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 618 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 955 (+8),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 5 969 (+11) ед,
  • специальной техники − 388 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Росcия
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над двумя областями
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: