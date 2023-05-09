От российских обстрелов пострадали 11 областей Украины – данные ОВА

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать обстрелами украинскую территорию, под огнем были 11 регионов.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 9 мая 2023 года.

Киевщина: область была атакована крылатыми ракетами. Работало ПВО. Фактов попаданий не зафиксировано. Предварительно в результате падения обломков поврежден один частный дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Информация уточняется.

Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов из минометов, ствольной артиллерии, САУ, под огнем были Черниговский и Новгород-Северский районы.

Из-за обстрелов остаются без электроснабжения 15 населенных пунктов, большинство - в Новгород-Северском районе. Без жертв.

Сумская область: ночью и утром 9 мая было зафиксировано 9 обстрелов (75 взрывов). В течение дня понедельника россияне совершили 12 обстрелов. Зафиксировано 70 взрывов.

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Черкасскую область враг атаковал на рассвете 9 мая, по предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Детали выясняются. К счастью, обошлось без пострадавших. В одном из случаев произошел незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном учреждении.

Запорожская область: 68 ударам подверглись 19 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области: 65 артобстрелов, 2 удара из РСЗО и атаку БПЛА.

38 сообщений о разрушении жилых домов, автомобилей и другого частного имущества, помещений социальных учреждений, коммунальных сетей. Во время обстрела из РСЗО "Смерч" ранения получил 15-летний житель Матвеевской громады.

Днепропетровщина: ночью военные из воздушного командования "Схід" сбили все 8 ракет, которые враг направил на область.

Обломки упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она госпитализирована. В доме повреждены крыша и перекрытия нескольких квартир. На третьем этаже обнаружили боевую часть ракеты. Опасные обломки обезвредили.

По Никополю и Марганецкой громаде агрессор бил из тяжелой артиллерии. Один частный дом уничтожен, еще 4 повреждены. Побиты хозяйственная постройка и линии электропередач. Прошло без пострадавших.

Днем 8 мая российская армия ударила ракетами по Павлоградскому району. Два взрыва прогремели в Межирицкой громаде. Враг целился "Искандерами М" (данные потверждены УП Воздушными силами -ред.). В то же время погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет.

Харьковщина: на Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Волчанские Хутора, Караичное, Малая Волчья, Николаевка и Нестерно.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана и Бугаевка.

Вечером враг нанес массированный ракетный удар по Харьковскому району. В с.Новый Коротич ракеты попали в землю, одна ракета С-300 попала в район между железнодорожными станциями "Заречанка" и "Шпаковка" возле станции "Заречанка".

Также ракетой был поврежден частный жилой дом в с. Цаповка Богодуховского района. В понедельник дважды враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района, поврежден частный жилой дом. В результате обстрелов с. Фиголевка Купянского района повреждены 2 частных дома.

Луганщина: 8 мая противник бил из авиации по Невскому и Белогоровке. В сторону Белогоровки враг вновь попытался продвинуться. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка.

За сутки россияне совершили 99 обстрелов (475 снарядов). Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: враг совершил 30 обстрелов, применив ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерию; обстрелял 13 населенных пунктов. Повреждены 32 жилых дома (из них 3 - многоквартирных), цех ЧАО "НКМЗ", здание мебельного цеха, гараж, газопровод,

2 гражданских автомобиля, ЛЭП, тепловая сеть, хозяйственная постройка, Благовещенский храм, хозяйственная постройка, здание полиции. За сутки по области - один раненый. Данные уточняются.

Николаевщина: в понедельник враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки - 46 обстрелов (320 снарядов), из них по г. Херсон противник совершил 1 обстрел из артиллерии (2 снаряда).

От вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов области.

В Антоновке пострадали мирные люди. Из-за российского обстрела ранения получили 67-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их госпитализировали.

В селе Станислав пострадали десять мирных жителей. Среди них - 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранения головы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Раненым врачи оказали помощь.

В результате артиллерийского удара один человек получил ранения в с.Качкаровка Миловской территориальной общины.

Всего за сутки из-за российской агрессии 14 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.