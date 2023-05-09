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Минобороны запустило страницу для раненых военных

Ирина БалачукВторник, 9 мая 2023, 12:23
Минобороны запустило страницу для раненых военных
Скриншот из сайта

На сайте Минобороны официально заработал раздел для военнослужащих, получивших ранения.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram 

Прямая речь Маляр: "На сайте Минобороны официально заработал раздел о пути раненого. Через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт ТУРБОТА. Сайт прост в использовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, которые возникают во время лечения, прохождения ВВК, получения выплат и т.д.".

Детали: Также на сайте есть "Справочник военнослужащего после ранения", который можно скачать, образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения лица с инвалидностью и тому подобное.

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Темы: Миноборонывойна
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