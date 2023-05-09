Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Британии отправился в США обсудить обеспечение победы Украины

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 12:53

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 8 мая отправился в Вашингтон для встреч с администрацией президента США и Конгрессом по сохранению поддержки Украины и обеспечения ее победы в войне.

Об этом сообщила пресс-служба британского ведомства, пишет "Европейская правда".

В США Клеверли встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном и ведущими деятелями демократов и республиканцев в Конгрессе.

Реклама:

В Вашингтоне Клеверли подчеркнет важность постоянного единого международного фронта для обеспечения победы Украины, отметили в ведомстве.

Клеверли также использует свои встречи для поощрения двусторонних инвестиционных отношений между Британией и США на сумму 1 триллион долларов США, что будет способствовать экономическому росту в обеих странах. 

"Независимо от того, идет ли речь о защите наших друзей в Украине, или о содействии трансатлантического процветания через наши инвестиционные отношения на 1 триллион долларов, отношения Великобритании и США продолжают улучшать жизнь наших людей и мира", – прокомментировал Клеверли.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник Клеверли встретится с государственным секретарем Блинкеном, а в среду он проведет переговоры с ведущими членами Конгресса от Республиканской и Демократической партии.

По данным СМИ, Британия, похоже, готова отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, в которых администрация президента США долго отказывала.

Речь идет о ракетах Storm Shadow с ударными возможностями с дальностью до 300 километров. Ракеты Storm Shadow могут быть установлены на украинских истребителях советского производства и достигать российской территории.

В то же время стало известно, что Соединенные Штаты во вторник объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов, который будет рассчитан на обеспечение ее долгосрочных оборонных потребностей.

Темы: ВеликобританияСШАУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Великобритания
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: