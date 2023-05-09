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Глава МИД Британии отправился в США обсудить обеспечение победы Украины

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 12:53

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 8 мая отправился в Вашингтон для встреч с администрацией президента США и Конгрессом по сохранению поддержки Украины и обеспечения ее победы в войне.

Об этом сообщила пресс-служба британского ведомства, пишет "Европейская правда".

В США Клеверли встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном и ведущими деятелями демократов и республиканцев в Конгрессе.

В Вашингтоне Клеверли подчеркнет важность постоянного единого международного фронта для обеспечения победы Украины, отметили в ведомстве.

Клеверли также использует свои встречи для поощрения двусторонних инвестиционных отношений между Британией и США на сумму 1 триллион долларов США, что будет способствовать экономическому росту в обеих странах. 

"Независимо от того, идет ли речь о защите наших друзей в Украине, или о содействии трансатлантического процветания через наши инвестиционные отношения на 1 триллион долларов, отношения Великобритании и США продолжают улучшать жизнь наших людей и мира", – прокомментировал Клеверли.

Во вторник Клеверли встретится с государственным секретарем Блинкеном, а в среду он проведет переговоры с ведущими членами Конгресса от Республиканской и Демократической партии.

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По данным СМИ, Британия, похоже, готова отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, в которых администрация президента США долго отказывала.

Речь идет о ракетах Storm Shadow с ударными возможностями с дальностью до 300 километров. Ракеты Storm Shadow могут быть установлены на украинских истребителях советского производства и достигать российской территории.

В то же время стало известно, что Соединенные Штаты во вторник объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов, который будет рассчитан на обеспечение ее долгосрочных оборонных потребностей.

Темы: ВеликобританияСШАУкраинавойна
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