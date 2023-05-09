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Зеленский рассчитывает на положительную промежуточную оценку Еврокомиссии в июне по пути в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 13:45
Зеленский рассчитывает на положительную промежуточную оценку Еврокомиссии в июне по пути в ЕС
Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляен, скриншот

Украина рассчитывает на положительную промежуточную оценку Европейской комиссии в июне относительно своего прогресса на пути евроинтеграции.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 9 мая, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, уже давно пришло время для того, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом.

"Пришло время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – заявил Зеленский.

Он добавил, что "наши ценности, безопасность, благополучие, мир на континенте – все это может реализоваться на 100% для Европы только вместе с Украиной".

"В этом контексте мы рассчитываем, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Европейской комиссией относительно прогресса Украины на пути евроинтеграции. Мы действительно очень на это рассчитываем", – сказал президент.

Глава государства отметил, что Украина всегда была и всегда будет неотъемлемой частью общего европейского пространства.

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Как известно, Еврокомиссия в июне обнародует предварительную оценку относительно прогресса Украины в реформах, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.

На этом фоне начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году представляется вполне реальной задачей. Детали читайте в статье: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: ЗеленскийЕСУкраина
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