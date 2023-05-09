Украина и ЕС анонсировали совместную платформу по экспорту агропродукции

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о намерениях создать совместную с ЕС координационную группу, чтобы решать проблемные вопросы, связанные с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом президент заявил на совместном с президентом Еврокомиссии брифинге в Киеве.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на солидарность стран-соседей, учитывая чрезвычайные вызовы, с которыми ей приходится иметь дело.

"Жесткие, даже жестокие как на время войны протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а только усиливает возможности агрессора", – заявил Зеленский.

"Мы предлагаем создать координационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной. Мы ожидаем от ЕС сильных европейских по содержанию решений и снятия как можно скорее всех ограничений – если будет политическая воля. А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть.

Мы сможем найти оптимальные и действительно сильные решения, которые защитят интересы как Европы в целом, так и украинцев, которые страдают, в дополнение ко всему, еще и от примененных в отношении нас экспортных ограничений", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ситуация с украинским экспортом требует срочного решения.

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"Неотложный приоритет сейчас в том, чтобы импорт зерна продолжался постоянно и при наименьших возможных затратах. Это требует тесного сотрудничества различных сторон. Для этого мы создадим координационную платформу, чтобы сделать "пути солидарности" полностью функционирующими", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в пять стран ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию, с сохранением их транзита.

Запрет будет действовать до 5 июня, однако возможно его продление.

О причинах и возможном ходе аграрного кризиса можно почитать в статье Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.