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Украина и ЕС анонсировали совместную платформу по экспорту агропродукции

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 14:31

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о намерениях создать совместную с ЕС координационную группу, чтобы решать проблемные вопросы, связанные с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом президент заявил на совместном с президентом Еврокомиссии брифинге в Киеве.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на солидарность стран-соседей, учитывая чрезвычайные вызовы, с которыми ей приходится иметь дело.

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"Жесткие, даже жестокие как на время войны протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а только усиливает возможности агрессора", – заявил Зеленский.

"Мы предлагаем создать координационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной. Мы ожидаем от ЕС сильных европейских по содержанию решений и снятия как можно скорее всех ограничений – если будет политическая воля. А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть.

Мы сможем найти оптимальные и действительно сильные решения, которые защитят интересы как Европы в целом, так и украинцев, которые страдают, в дополнение ко всему, еще и от примененных в отношении нас экспортных ограничений", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ситуация с украинским экспортом требует срочного решения.

"Неотложный приоритет сейчас в том, чтобы импорт зерна продолжался постоянно и при наименьших возможных затратах. Это требует тесного сотрудничества различных сторон. Для этого мы создадим координационную платформу, чтобы сделать "пути солидарности" полностью функционирующими", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в пять стран ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию, с сохранением их транзита.

Запрет будет действовать до 5 июня, однако возможно его продление.

О причинах и возможном ходе аграрного кризиса можно почитать в статье Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Темы: ЕСУкраинаэкспортсельское хозяйство
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