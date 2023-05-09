На Херсонщине телеком-провайдеры попали под российский обстрел

Здесь и далее фото из Telegram Федорова

Телеком-провайдеры попали под обстрел в Станиславе на Херсонщине 8 мая.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Вчера (8 мая − ред.) российские террористы обстреливали Юг из авиации. Команда местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе. От обстрела пострадали гражданские и авто телекомовцев".

Детали: Федоров отметил, что зимой команда провайдеров прошла курсы по тактической медицине, поэтому пострадавшие не растерялись и быстро оказали первую помощь раненой женщине.

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