На Херсонщине телеком-провайдеры попали под российский обстрел
Вторник, 9 мая 2023, 15:00
Телеком-провайдеры попали под обстрел в Станиславе на Херсонщине 8 мая.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Вчера (8 мая − ред.) российские террористы обстреливали Юг из авиации. Команда местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе. От обстрела пострадали гражданские и авто телекомовцев".
Детали: Федоров отметил, что зимой команда провайдеров прошла курсы по тактической медицине, поэтому пострадавшие не растерялись и быстро оказали первую помощь раненой женщине.
Предыстория:
- Российские военные днем 8 мая обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения 9 человек, в том числе ребенок и староста Антоновского округа.