Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине телеком-провайдеры попали под российский обстрел

Ирина БалачукВторник, 9 мая 2023, 15:00
На Херсонщине телеком-провайдеры попали под российский обстрел
Здесь и далее фото из Telegram Федорова

Телеком-провайдеры попали под обстрел в Станиславе на Херсонщине 8 мая.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Вчера (8 мая − ред.) российские террористы обстреливали Юг из авиации. Команда местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе. От обстрела пострадали гражданские и авто телекомовцев". 

 

Детали: Федоров отметил, что зимой команда провайдеров прошла курсы по тактической медицине, поэтому пострадавшие не растерялись и быстро оказали первую помощь раненой женщине. 

 

Предыстория:

  • Российские военные днем 8 мая обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения 9 человек, в том числе ребенок и староста Антоновского округа.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Херсонская область
Российские артиллеристы уничтожили фельдшерский пункт в Кизомысе на Херсонщине
Обстрелы Херсонщины: 14 раненых, среди них – ребенок
С ВОТ на юге бегут полицаи, чтобы избежать украинского контрнаступления – сопротивление
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: