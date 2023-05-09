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Взорванный Прилепин записал "победное" видео с больничной койки

"Украинская правда"Вторник, 9 мая 2023, 15:45
Взорванный Прилепин записал победное видео с больничной койки
скриншот

Российский писатель, украинофоб и политик Захар Прилепин записал первое видео из больничной палаты, где заявил, что в дальнейшем продолжит всех побеждать.

Источник: видео, опубликованное губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным

Прямая речь Прилепина: "Дорогие друзья, земляки, родня. Работаем потихоньку. И будем побеждать, побеждали раньше и дальше будем побеждать. Все зло будет поругано и парушено".

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Детали: Никитин добавил, что, по словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения есть. На видео не видно степень тяжести полученных травм Прилепина. Ранее сообщалось, что в результате взрыва у него серьезно пострадали ноги.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, который якобы воевал против Украины. Тогда СМИ сообщали, что Прилепин тяжело ранен, а водитель погиб.
  • Как сообщила пресс-служба Прилепина, в результате взрыва погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин с позывным "Злой".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Позже в Следкоме РФ отчитались, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.
  • Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде и ввели в медикаментозный сон.

Темы: Росcиявойна
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