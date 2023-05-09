Взорванный Прилепин записал "победное" видео с больничной койки

Российский писатель, украинофоб и политик Захар Прилепин записал первое видео из больничной палаты, где заявил, что в дальнейшем продолжит всех побеждать.

Источник: видео, опубликованное губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным

Прямая речь Прилепина: "Дорогие друзья, земляки, родня. Работаем потихоньку. И будем побеждать, побеждали раньше и дальше будем побеждать. Все зло будет поругано и парушено".

Детали: Никитин добавил, что, по словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения есть. На видео не видно степень тяжести полученных травм Прилепина. Ранее сообщалось, что в результате взрыва у него серьезно пострадали ноги.

Предыстория:

6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, который якобы воевал против Украины. Тогда СМИ сообщали, что Прилепин тяжело ранен, а водитель погиб.

Как сообщила пресс-служба Прилепина, в результате взрыва погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин с позывным "Злой".

МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Позже в Следкоме РФ отчитались, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде и ввели в медикаментозный сон.