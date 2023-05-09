На аукционе к 23-летию УП собрали 3,2 млн для ВСУ

Собранные средства редакция потратит на закупку DJI Mavic 3T для 93-й бригады "Холодный Яр".

Художественный аукцион, который проходил с 17 по 23 апреля на Facebook-странице УП, проводился в партнерстве с Voloshyn Gallery по случаю 23-летия УП. Купить работу можно было по правилам классического тихого аукциона, где каждая следующая ставка была больше предыдущей на 50$.

Кто же приобрел произведения искусства, рассказываем далее.

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Работу известного украинского художника Сергея Майдукова, на котором изображен Дон Кихот – обновленный логотип "Украинской правды", приобрела инвестиционная компания Dragon Capital.

Сергей Майдуков "Дон Кихот Украинской правды"

Игорь Коваль приобрел работу художника Алексея Сая "Piece 2", сделанную в технике цифровой печати на алюминии.

Также Игорь Коваль купил коллаж "Make russia small again! after Vakhtang Kebuladze", созданного художником из Одессы Николаем Карабиновичем.

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Оксана Ищенко приобрела акварельную работу из серии "Все перемешалось",

победителя конкурса МУХи в 2012 году и номинанта Премии PinchukArtCentre (2018) Евгения Самборского.

Предприниматель, общественный деятель и основатель Ukrainian Global Art Владимир Пирус приобрел работы художников Леси Хоменко (из серии "Леся Хоменко и ее школа"), Павла Керестея ("Равновесие") и работу без названия Марии Сулименко, выполненную акварелью.

Украинская инвестиционная компания Dovgiy Family Office также присоединилась к аукциону и приобрела работу Анатолия Криволапа "Зимняя ночь".

Анатолий Криволап. "Зимняя ночь"

Адам Харбер приобрел работу Никиты Кадана "Stand with Ukraine" из серии "Repeating Speech", выполненную углем.

Идентичную работу Никиты Кадана, которая была сделана в двух экземплярах приобрел Виктор Пинчук.

Никита Кадан. Stand with Ukraine

Также к аукциону присоединился политолог Николай Давидюк. Он приобрел работу Влады Ралко из серии "Львовский дневник" и работу художника абстракциониста Тиберия Сильваши.

Спасибо всем за участие! Администраторы свяжутся с вами в ближайшее время и отправят приобретенные лоты.