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Премьер Британии отреагировал на заявления Путина во время парада в Москве

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 16:23

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал лживые заявления президента РФ Владимира Путина, которые он произнес во время речи на параде 9 мая в Москве.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Преступления, которые совершаются, ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны", – подчеркнул Сунак.

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По его словам, Великобритания остается непоколебимой в поддержке народа Украины в этой агрессии.

"Это то, что я и Соединенное Королевство будем продолжать делать", – добавил британский премьер.

Напомним, во время парада в Москве Путин заявил, что Запад якобы "подстрекает людей и раскалывает общества, провоцирует кровавые конфликты и перевороты, сеет ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожает семейные традиционные ценности".

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Темы: ПутинСунакВеликобританияпарад
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