Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коллаборационист Сальдо вспомнил украинский и попросил "забыть все, что было"

Алена МазуренкоВторник, 9 мая 2023, 16:49
Коллаборационист Сальдо вспомнил украинский и попросил забыть все, что было
скриншот

Коллаборационист и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо неожиданно обратился к украинским защитникам на украинском языке и попросил "забыть все, что было".

Источник: коллаборационист в Telegram

Прямая речь: "Лично хочу обратиться к украинским воинам. Ребята... Мы не враги. Поймите, мы преимущественно родные люди. И было время, когда мы может и спорили, а может и не спорили, но у нас есть все для того, чтобы забыть споры...

Давайте забудем обо всем, что было. Давайте объединимся и развернемся в другую сторону и сделаем все, чтобы завершить войну. И мы снова жили дружно вместе".

Детали: Соратник оккупантов цинично называет самым большим "издевательством" то, что в независимой Украине состоялась декоммунизация.

Сальдо занимается судьбой советских памятников, не вспоминая полностью уничтоженные российскими захватчиками украинские города с до сих пор неизвестным количеством жертв.

По его словам, в России есть памятные места, которые "соответственно относятся к украинскому народу", хотя не уточняет о чем именно идет речь.

ВИДЕО ДНЯ

Своим отчаянным пропагандистским обращением оккупант пытается привлечь внимание украинских воинов и заявляет якобы украинский народ "напуган", а "американцы сами должны идти воевать".

Примечательно, что 9 мая ВАКС принял решение конфисковать часть активов Сальдо.

Ранее у коллаборанта нашли компанию, связанную со зерном, которую он зарегистрировал в Великобритании.

Темы: коллаборационизмХерсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
коллаборационизм
СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборационистки Монтян
30 тысяч рублей от оккупантов: житель Херсонщины получил 5 лет тюрьмы за псевдореферендум
СБУ задержала 6 человек, которые организовывали "референдумы" на Херсонщине и Луганщине
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: