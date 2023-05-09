Коллаборационист Сальдо вспомнил украинский и попросил "забыть все, что было"

Коллаборационист и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо неожиданно обратился к украинским защитникам на украинском языке и попросил "забыть все, что было".

Источник: коллаборационист в Telegram

Прямая речь: "Лично хочу обратиться к украинским воинам. Ребята... Мы не враги. Поймите, мы преимущественно родные люди. И было время, когда мы может и спорили, а может и не спорили, но у нас есть все для того, чтобы забыть споры...

Давайте забудем обо всем, что было. Давайте объединимся и развернемся в другую сторону и сделаем все, чтобы завершить войну. И мы снова жили дружно вместе".

Детали: Соратник оккупантов цинично называет самым большим "издевательством" то, что в независимой Украине состоялась декоммунизация.

Сальдо занимается судьбой советских памятников, не вспоминая полностью уничтоженные российскими захватчиками украинские города с до сих пор неизвестным количеством жертв.

По его словам, в России есть памятные места, которые "соответственно относятся к украинскому народу", хотя не уточняет о чем именно идет речь.

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Своим отчаянным пропагандистским обращением оккупант пытается привлечь внимание украинских воинов и заявляет якобы украинский народ "напуган", а "американцы сами должны идти воевать".

Примечательно, что 9 мая ВАКС принял решение конфисковать часть активов Сальдо.

Ранее у коллаборанта нашли компанию, связанную со зерном, которую он зарегистрировал в Великобритании.