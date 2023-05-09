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Данилов о "победобесии" в Москве: Парад трусости и страха, Путин спешил в бункер

Алена МазуренкоВторник, 9 мая 2023, 17:15
Данилов о победобесии в Москве: Парад трусости и страха, Путин спешил в бункер
фото: РИА Новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российский парад "победобесия" в 2023 году закончился крайне быстро, потому что российский диктатор Владимир Путин спешил спрятаться обратно в бункер.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о самом коротком военном параде. Мероприятие "победобесия" на "Красной площади" в Москве длилось около 40 минут и стало самым коротким с 1941 года.

Парад трусости и страха. Страх - главная причина, заставившая кремлевскую стаю как можно скорее бежать обратно в бункерную нору. Страх - это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке".

Что предшествовало: 

  • Несмотря на ожесточенные бои и огромные потери в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин провел парад в Москве 9 мая 2023 года. Самолеты в нем не участвовали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был только один танк Т-34 времен Второй мировой войны.
  • Несмотря на войну на этот парад Путина согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.
  • Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в российском "параде победы" в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным аморальным и недружественным шагом.

Темы: парадПутинДаниловСНБО
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