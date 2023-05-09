Данилов о "победобесии" в Москве: Парад трусости и страха, Путин спешил в бункер

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российский парад "победобесия" в 2023 году закончился крайне быстро, потому что российский диктатор Владимир Путин спешил спрятаться обратно в бункер.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о самом коротком военном параде. Мероприятие "победобесия" на "Красной площади" в Москве длилось около 40 минут и стало самым коротким с 1941 года.

Парад трусости и страха. Страх - главная причина, заставившая кремлевскую стаю как можно скорее бежать обратно в бункерную нору. Страх - это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке".

Что предшествовало: