Информатора причастного к крушению МН17 генерала РФ "Хмурого" осудили на 12 лет

Суд приговорил к 12 годам заключения коллаборантку, которая пошла на сотрудничество с захватчиками и "сливала" данные о силах обороны во фронтовых районах Донецкой области причастному к сбиванию авиалайнера МН17 российскому генералу.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в июне прошлого года в результате спецоперации в Кременчуге, где она пыталась скрываться от правосудия. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества".

Детали: По данным следствия, пособницей агрессора является личная информаторка кадрового сотрудника российской военной разведки генерал-майора Сергея Дубинского, также известного под позывным "Хмурый".

Именно он причастен к сбитию пассажирского самолета "Боинг", который выполнял рейс MH17 в июле 2014 года.

Установлено, что информатор, которая жила в поселке Благодатное Донецкой области, лично знакома с террористом.

После начала полномасштабного вторжения она вышла через анонимный мессенджер на "Хмурого" и предложила свою помощь в войне против Украины.

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По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения военных в районах Угледара, Павловки и Большой Новоселки. Также она передавала военной разведке РФ информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на восточном фронте.

Кроме того, коллаборантка проводила видеофиксацию последствий российских воздушных атак на территории региона и отправляла агрессору соответствующие "отчеты". Еще одной ее задачей был сбор и передача врагу персональных данных участников движения сопротивления на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Во время обысков по адресу временного проживания злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.