Подоляк: Не парад, а мрак, Путин затянул людей в "шизофренический мир"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что нынешний парад ко Дню победы в Москве стал свидетельством того, что Владимир Путин живет в вымышленном им мире, а повторение штампов не дают ему ни возродить Россию как империю, ни оправдать войну против Украины.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Что это было? Паника, примитивизм, классическое аффективное самооправдание агрессора: "Меня заставили убивать, насиловать, мародерствовать". Именно таким является сегодня Путин – человек, окончательно "убивший" Россию как империю, попытку реанимировать СССР и "День/Победы", пожирающий разум...

Банальные повторы штампов (лживого алармистского типа "На нас напали!") на фоне тотальной могилизации регионов явно неконкурентной и варварской страны РФ – вот что такое "9 мая по-российски".

Лично Путин сегодня является идеальной иллюстрацией того, что такое "расщепление сознания" из учебников по психоанализу. Субъект придумал личный виртуальный мир, в котором до сих пор представляет себя великим геополитическим стратегом со "второй армией мира" и обязательным Лениным/Фоменко/Ильиным как создателями "справедливой вселенной". Потом начинает масштабную войну, массово убивает гражданских, устраивает принудительные депортации, вдребезги разрушает большие и маленькие города, получает по зубам и воет о том, как на него вероломно напали.

Но/но... Информационная эра. Все под софитами. В прямом эфире. Войну развязала исключительно мракобесная Россия, которая охотно, наперегонки и с наслаждением возглавляет международный терроризм".

Детали: Подоляк объяснил, что Украина – независимое государство, и "что бы здесь ни происходило, какие бы политические или социальные процессы ни происходили, Россию это вообще не касается".

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По словам советника Андрея Ермака, когда Путин "снова начинает свое тоскливое "о государственном перевороте в Украине в 2014-м" – это (свидетельствует) только о полной неадекватности российской политической "элиты".

Подоляк повторил: "Что бы ни происходило в Украине, Россия не имеет к этому никакого отношения. 32 года назад мы стали независимыми странами, каждая из которых идет собственным путем. Ни революции, ни международные альянсы Украины не касаются росварваров".

По его словам, Россия демонстрирует "откровенное насилие" – и это не о цивилизации, межгосударственных отношениях, идеологии или "многовекторной политике", а "только о преступлениях, будущих судах, наказаниях и репарациях".

Подоляк убежден, что россиянам придется "платить по счетам", хотя они привыкли к безнаказанности. "Для нынешней РФ история уже подготовила крепкую петлю спецтрибунала и еще одну – истории", – считает он.

Прямая речь: "Парад? Нет. Только мрак. Сейчас Россию поглощает паника и роковой сценарий. Людям, которых Путин затянул в вымышленный шизофренический мир "неоимперии", придется вернуться в реальность и заплатить из собственного кармана за десятилетия равнодушия и толерантности к злу".

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