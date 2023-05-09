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Британия будет приветствовать участие Китая в приближении конца войны в Украине - глава МИД

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 19:41

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Китай может сыграть роль в прекращении полномасштабной войны России против Украины, и при этом должен учитывать именно украинские интересы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Клеверли заявил во время дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council.

Глава британского МИД отметил, что "приветствовал бы любое вмешательство, которое бы привело к справедливому и устойчивому завершению этой войны (в Украине – ред.) – независимо от того, с какой стороны это вмешательство было бы".

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"Я не думаю, что мы здесь должны подражать "собаке на сене". Мы знаем, что Си Цзиньпин имеет значительное влияние на (президента России – ред.) Владимира Путина", – подчеркнул Клеверли.

"Если он может использовать это влияние, чтобы достичь того, чего, как он публично заявлял, он лично стремится: суверенитета, территориальной целостности, неприменения ядерного оружия, отсутствия угрозы ядерного оружия – то почему мы должны быть критически настроены к этому вмешательству?" – добавил он.

В то же время британский чиновник подчеркнул, что привлечение Китая к урегулированию войны в Украине должно быть реальным, а не декларативным.

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"Если благодаря вмешательству он (Си Цзиньпин – ред.) сможет помочь восстановить суверенитет Украины и вывести российские войска из нее, я не буду к этому критически относиться. Но это должно быть не просто вмешательство ради громких заголовков в СМИ. Должна быть настоящая вовлеченность", – подчеркнул он.

Как известно, подобной позиции придерживаются и США. Американский посол в Китае Николас Бернс ранее заявил, что Вашингтон предпочел бы, чтобы Пекин заставил Россию завершить свою полномасштабную войну в Украине.

Китай официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне и поддержке территориальной целостности Украины, хотя оказывает Москве экономическую и политическую помощь.

Темы: ВеликобританияКитай
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