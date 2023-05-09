Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия будет приветствовать участие Китая в приближении конца войны в Украине - глава МИД

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 19:41

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Китай может сыграть роль в прекращении полномасштабной войны России против Украины, и при этом должен учитывать именно украинские интересы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Клеверли заявил во время дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council.

Глава британского МИД отметил, что "приветствовал бы любое вмешательство, которое бы привело к справедливому и устойчивому завершению этой войны (в Украине – ред.) – независимо от того, с какой стороны это вмешательство было бы".

"Я не думаю, что мы здесь должны подражать "собаке на сене". Мы знаем, что Си Цзиньпин имеет значительное влияние на (президента России – ред.) Владимира Путина", – подчеркнул Клеверли.

"Если он может использовать это влияние, чтобы достичь того, чего, как он публично заявлял, он лично стремится: суверенитета, территориальной целостности, неприменения ядерного оружия, отсутствия угрозы ядерного оружия – то почему мы должны быть критически настроены к этому вмешательству?" – добавил он.

В то же время британский чиновник подчеркнул, что привлечение Китая к урегулированию войны в Украине должно быть реальным, а не декларативным.

"Если благодаря вмешательству он (Си Цзиньпин – ред.) сможет помочь восстановить суверенитет Украины и вывести российские войска из нее, я не буду к этому критически относиться. Но это должно быть не просто вмешательство ради громких заголовков в СМИ. Должна быть настоящая вовлеченность", – подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, подобной позиции придерживаются и США. Американский посол в Китае Николас Бернс ранее заявил, что Вашингтон предпочел бы, чтобы Пекин заставил Россию завершить свою полномасштабную войну в Украине.

Китай официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне и поддержке территориальной целостности Украины, хотя оказывает Москве экономическую и политическую помощь.

Темы: ВеликобританияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Великобритания
Премьер Британии отреагировал на заявления Путина во время парада в Москве
Глава МИД Британии отправился в США обсудить обеспечение победы Украины
Великобритания готовится дать Украине ракеты дальнего радиуса действия − WP
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: