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Глава британского МИД о контрнаступлении Украины: Это не голливудское кино, должны быть реалистами

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 19:45

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли ожидает успеха запланированного контрнаступления Украины, но предостерегает, что он может не оправдать завышенных надежд.

Как передает "Европейская правда", об этом Клеверли сказал во время дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council.

Глава МИД Британии сравнил ожидания от контрнаступления Украины с фильмом с тремя актами, в котором за обороной украинцами Киева наступает поддержка международного сообщества, после чего происходит контрнаступление, и дальше наступает "прекрасный конец".

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"Конечно, в реальном мире это не работает. Как и то, что украинцы превзошли ожидания на протяжении всего этого конфликта, и они готовились. Они тренировали свои войска, они учились во время этого конфликта. И они показали, что являются очень, очень эффективными защитниками своей страны. Но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть", – предостерег он.

Клеверли подчеркнул, что Лондон и он лично надеется, что контрнаступление Украины будет успешным. "Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир. Это не голливудское кино", – добавил британский министр.

Глава британской дипломатии считает, что президент России Владимир Путин на фоне контрнаступления продолжит эскалацию, и мир должен быть к этому готовым.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников не рассматривать ожидаемое контрнаступление как финальную битву в войне с Россией.

А госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что успех украинцев на поле боя может приблизить переговоры, которые способны построить справедливый мир.

Темы: МИДВеликобритания
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