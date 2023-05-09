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Кабмин разрешил не пускать в маршрутки людей с музыкой, водителям тоже запрещено включать

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 19:47
Кабмин разрешил не пускать в маршрутки людей с музыкой, водителям тоже запрещено включать
Фото: киевпастранс

Кабмин разрешил водителям не пускать в общественный транспорт пассажиров, которые слушают громкую музыку, а также запретил включать музыку и фильмы в салонах; в такси - только с согласия пассажира.

Источник: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook

Дословно: "Кабинет Министров на сегодняшнем заседании внес изменения в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств". 

Детали: Кроме того, Кабмин запретил включать в автобусах музыку или фильмы. Это разрешено, если в салоне есть наушники или же на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров. 

Нововведения будут касаться также такси. Музыку водители могут включать, только если пассажир не возражает.

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Темы: транспортКабинет министров
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