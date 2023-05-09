Данилов: Окончательный план контрнаступления Зеленский еще не утвердил

Окончательные планы по контрнаступлению в кабинете верховного главнокомандующего Владимира Зеленского еще не утверждены.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует секретаря Совета безопасности и обороны Алексея Данилова во время национального телемарафона

Прямая речь Данилова: "В кабинете верховного главнокомандующего – президента нашей страны будет приниматься крайнее решение по срокам и направлениям (контрнаступления - ред.). И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институций на Западе, поверьте: людей, которые на сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены".

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"Мы имеем несколько вариантов (контрнаступления - ред.). Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения. Не нужно ожидать или не ожидать.

Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе".

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