Все в НАТО поддерживают вступление Украины, вопрос в том, когда это будет - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг утверждает, что все члены НАТО согласны с будущим вступлением Украины, но когда именно это произойдет, пока спрогнозировать трудно.

Такое заявление Столтенберг сделал в интервью The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, каким может быть путь к возможному членству Украины в НАТО, генсек указал, что "все члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса".

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"Все члены Альянса согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, что это решение должна принимать не Москва, а Киев. И... все союзники соглашаются, что двери НАТО остаются открытыми", – подчеркнул Столтенберг.

"Вопрос в том, когда, и я не могу назвать вам конкретных дат", – добавил он.

Генсек напомнил, что Альянс помогает Украине перейти от оборудования, доктрин и стандартов советских времен к доктринам и стандартам НАТО, сделать украинские Вооруженные силы оперативно совместимыми с силами НАТО, а также "помочь в дальнейшем реформировании и модернизации их оборонных институтов и институтов безопасности".

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"Насущной задачей сейчас является обеспечение победы Украины как суверенного, независимого государства, потому что если Украина не победит, то не будет что и обсуждать", – считает Столтенберг.

В апреле генсек НАТО говорил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

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