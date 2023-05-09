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В Эстонии организацию, которая собирала деньги для Украины, подозревают в мошенничестве

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 21:29

Государственная прокуратура Эстонии во вторник возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных некоммерческой организацией Slava Ukraini в поддержку Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Эстонская государственный прокурор Тройну Олев объяснила, что как только появились первые признаки возможного нецелевого использования средств, прокуратура и полиция начали анализ информации, поступающей в правоохранительные органы.

"Вне уголовного расследования мы собирали информацию в дополнение к той, что была опубликована в прессе, а также поддерживали прямой контакт с нашими украинскими коллегами. На базе собранной информации есть основания для возбуждения уголовного дела", – сказала она.

Предварительно дело против НКО Slava Ukraini возбуждено по статье о присвоении имущества, пока подозрения никому не объявляли, добавила госпрокурор Эстонии.

Расследование в Эстонии началось после того, как украинские правоохранители, по данным эстонских СМИ, начали расследовать деятельность украинского партнера Slava Ukraini – организации All for Victory.

По данным ERR, Государственное бюро расследований Украины начало расследование еще 24 марта по двум статьям: хищение имущества и использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований с целью получения прибыли.

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Как пишет издание, в апреле стало известно, что Slava Ukraini перевела 1,5 миллиона евро пожертвований, собранных в Эстонии, в IC Construction – частную украинскую компанию, связанную с руководством украинской All for Victory. У этой компании, скорее всего, есть фиктивный владелец, а ее единственная деятельность связана с эстонской некоммерческой организацией. Прошлогодняя прибыль украинской компании составила 250 тысяч евро.

Как заявили после этого в Slava Ukraini, там не знали о том, что IC Construction получила прибыль от переданных им денег, и заказали аудит использования средств.

Темы: Эстонияденьги
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