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Трамп должен выплатить $5 млн писательнице, которой добивался 30 лет назад – суд присяжных

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 22:27

Федеральный суд Манхэттена во вторник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Присяжные признали, что Трамп домогался Кэрролл в 1996 году в примерочной торгового центра в Нью-Йорке в 1995 или 1996 году, и экс-президента обязали выплатить почти два миллиона долларов компенсации по обвинению в побоях.

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Также присяжные признали обоснованным обвинение Трампа в клевете со стороны Кэрролл (тот в 2022 году в заметке в своей соцсети Truth Social назвал обвинения "ложью") и обязал выплатить еще три миллиона долларов. 

В то же время экс-президента США не признали виновным в изнасиловании. Поскольку иск является гражданским, он не угрожал Дональду Трампу заключением или другим уголовным наказанием. 

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году, когда Дональд Трамп был президентом, но рассмотрение дела началось в апреле 2023-го. Республиканец отказался от показаний в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его тип".

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Тогда как бывшего президента Соединенных Штатов обвинили в домогательстве или изнасиловании несколько других женщин, дело Кэрролл стало первым, в котором был вынесен приговор.

Как известно, Трамп стал первым экс-президентом США в истории, которому выдвинули уголовные обвинения – в связи с фальсификацией деловой документации для сокрытия вредной информации накануне президентских выборов 2016 года.

На этом фоне осенью прошлого года Дональд Трамп объявил о намерениях в очередной раз побороться за пост президента США на выборах в 2024 году и сейчас имеет самые высокие шансы получить номинацию Республиканской партии.

Темы: ТрампСШАсуд
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