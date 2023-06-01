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Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 42 взрыва

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 00:25

В течение прошлого дня россияне совершили 10 обстрелов общин Сумской области, зафиксировано 42 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская громады.

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По Краснопольской громаде враг совершил артиллерийские обстрелы (САУ) - 12 взрывов. В результате одного из обстрелов выбиты окна в двухэтажном доме, повреждены складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств.

В результате еще одного артобстрела из САУ (8 взрывов) повреждена водонапорная башня.

В Великописаревской громаде осуществлены минометные обстрелы - 7 взрывов и артобстрелы (САУ) - 4 взрыва.

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По Эсманской громаде был минометный обстрел (6 взрывов).

Середино-Будскую громаду враг обстрелял из минометов, зафиксировано 2 взрыва.

В Юнаковской громаде зафиксирован минометный обстрел - 3 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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