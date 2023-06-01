Губернатор Белгородской области РФ заявил об обстрелах и пострадавших
Четверг, 1 июня 2023, 01:48
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков ночью 1 июня заявил об обстреле города Шебекино, где якобы есть пострадавшие.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "Сегодняшняя ночь для Шебекино снова напряженная.
Обстрел Вооруженными силами Украины продолжался в течение часа.
По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое.
Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести".
Напомним: Несколько дней назад Вячеслав Гладков заявлял, что попал под обстрел в городе Шебекино.
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