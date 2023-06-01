КГВА сообщила, какими ракетами враг атаковал Киев

киевская поликлиника, поврежденная во время ракетного удара

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, россияне атаковали Киев крылатыми ракетами баллистического типа.

Источник: Попко, цитирует Телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей.

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Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев полетели не с самолетов.

Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа (окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы)".

Детали: Попко уточнил, что, по имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам украинской ПВО.

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Однако от падения обломков есть жертвы и разрушения.

Так, в Деснянском районе столицы остатки упали на поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом.

В результате чего, по предварительным данным, 3 человека погибли, еще до 10 получили ранения.

"Самое страшное, что среди погибших - двое детей", - отметил Попко.

В Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть.

Также есть пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь.