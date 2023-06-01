КГВА сообщила, какими ракетами враг атаковал Киев
Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, россияне атаковали Киев крылатыми ракетами баллистического типа.
Источник: Попко, цитирует Телеграмм-канал КГВА
Прямая речь: "Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей.
Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев полетели не с самолетов.
Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа (окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы)".
Детали: Попко уточнил, что, по имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам украинской ПВО.
Однако от падения обломков есть жертвы и разрушения.
Так, в Деснянском районе столицы остатки упали на поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом.
В результате чего, по предварительным данным, 3 человека погибли, еще до 10 получили ранения.
"Самое страшное, что среди погибших - двое детей", - отметил Попко.
В Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть.
Также есть пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь.