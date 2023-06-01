Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КГВА сообщила, какими ракетами враг атаковал Киев

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 05:04
КГВА сообщила, какими ракетами враг атаковал Киев
киевская поликлиника, поврежденная во время ракетного удара

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, россияне атаковали Киев крылатыми ракетами баллистического типа.

Источник: Попко, цитирует Телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей.

Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев полетели не с самолетов.

Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа (окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы)".

Детали: Попко уточнил, что, по имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам украинской ПВО.

Однако от падения обломков есть жертвы и разрушения.

ВИДЕО ДНЯ

Так, в Деснянском районе столицы остатки упали на поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом.

В результате чего, по предварительным данным, 3 человека погибли, еще до 10 получили ранения.

"Самое страшное, что среди погибших - двое детей", - отметил Попко.

В Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть.

Также есть пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь.

Темы: Киевракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Киев
Посол ЕС об атаке РФ: День защиты детей трагически начался в Киеве
Ночью враг атаковал Киевскую область 10 "Искандерами", ПВО уничтожила все ракеты – Генштаб
В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по столице
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: