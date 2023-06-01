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В войне против Украины Кремль хочет заменить "вагнеровцев" на кадыровцев – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 05:54
В войне против Украины Кремль хочет заменить вагнеровцев на кадыровцев – ISW
кадыровцы, иллюстративное фото Радио Свобода

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль намерен заменить в наступательных операциях в Украине "вагнеровцев" (после их вывода из Бахмута) на кадыровцев.

Источник: отчет ISW

Детали: В обзоре отмечается, что российское военное командование, вероятно, отдало приказ войскам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова начать наступательные операции в Украине после вывода сил ЧВК "Вагнера" из Бахмута.

Аналитики указывают на то, что Кадыров заявил 31 мая, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области.

Он также сказал, что чеченские подразделения должны начать "активные боевые действия" и "освободить ряд населенных пунктов".

Кадыров добавил, что чеченский спецназ "Ахмат" и полк специального назначения "Север-Ахмат" переброшены на Марьинское направление к юго-западу от Донецка.

Кроме того, Министерство обороны России заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" проводят наступательные операции на Марьинском направлении.

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В институте сообщают: по состоянию на момент написания обзора ISW не заметила никаких признаков наступательных операций чеченцев в Запорожье или Херсоне.

Специалисты отмечают, что чеченские силы в основном действовали в тылу после участия в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск – за исключением некоторых наступательных действий вокруг Белогоровки в Луганской области.

ISW также наблюдал, как силы Кадырова действовали как полицейские силы в тылу на юге Украины и проводили локальные разведывательные операции в Запорожской области.

В отчете подытоживают: "Ограниченное участие чеченских подразделений на фронте наряду с тем, что Кадыров уделяет большое внимание вербовке, может свидетельствовать о том, что он не спешит привлекать свои силы к наступательным операциям в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы".

Также аналитики добавляют: если заявления Кадырова о том, что в Украине находится 7000 их боевиков, близки к правде, его силы не смогут успешно провести несколько значительных наступательных операций.

По данным американского института, Кремль также может пытаться разорвать отношения Кадырова и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и снова подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами.

Основные выводы ISW за 31 мая:

  • Российское военное командование, вероятно, отдало приказ войскам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова начать наступательные операции в Украине после вывода сил группы "Вагнера" из Бахмута.
  • Кремль также может пытаться разорвать отношения Кадырова с финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным и вновь подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами.
  • Официальная реакция России на недавние нападения на Россию остается, вероятно, недостаточной, чтобы удовлетворить стремление российского ультранационалистического информационного пространства к эскалации войны.
  • Российские войска провели наземные атаки к северо-западу от Сватово и к югу от Кременной.
  • Также они осуществили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Оккупанты продолжают концентрироваться на юге Украины.
  • Российская госдума, похоже, рассматривает меры по легализации призыва на военную службу нынешних или бывших заключенных.
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Любинец заявил, что Украина имеет новый путь для репатриации украинских детей, похищенных Россией.

Темы: войнаВагнерКадыровРосcия
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