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Министры НАТО обсудят в Осло поддержку Украины и ее стремление к членству

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 09:31

Министры иностранных дел НАТО на встрече в Осло 1 июня обсудят стремление Украины вступить в Альянс и ее дальнейшую поддержку в войне с РФ.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на встречу в Осло, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудим, как усилить и сохранить нашу поддержку Украины. В последние месяцы союзники НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки Украине, помогая ей отвоевывать и возвращать украинские территории", – сказал Столтенберг.

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Министры также обсудят украинские стремления относительно членства в НАТО, добавил он.

"Все союзники соглашаются, что двери НАТО открыты для новых членов. Все союзники также согласились, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что от членов НАТО и Украины зависит решение, когда Украина станет членом. Москва не может иметь право вето на расширение НАТО", – заявил генсек.

Вместе с тем он подчеркнул, что все союзники НАТО согласны с тем, что сейчас важнейшая и самая неотложная задача – гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое государство.

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"Президент Путин и Россия не должны выиграть эту войну", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что, когда война закончится, "мы должны убедиться, что история не повторится, что эта модель российской агрессии против Украины действительно остановится". "Поэтому мы должны воплотить рамки, чтобы предоставить гарантии безопасности Украины после завершения войны", – отметил генсек.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт заявила, что страны НАТО не позволят России решать, когда Украина может присоединиться к Альянсу.

Следует также напомнить, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО во время полномасштабной войны с Россией.

Темы: НАТОУкраина
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