В Киеве и области в третий раз с начала суток объявляли тревогу
Четверг, 1 июня 2023, 10:39
Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице, Киевской и Черниговской областях.
Источник: карта тревог
Детали: Сирены начали звучать в 10:14 в Киеве, а через две минуты распространились на северные регионы Украины.
Это уже третья тревога с начала суток в Киеве и области.
В 10:26 сирены начали выть в Запорожской области.
В других областях (за исключением Луганской, Донецкой области и Крыма, где тревога объявлена постоянно) пока без тревог.
Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
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Обновлено: В 10:37 тревоги на севере страны отменили.
Предыстория:
- Ночью 1 июня в результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.