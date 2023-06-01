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В Киеве и области в третий раз с начала суток объявляли тревогу

Ирина БалачукЧетверг, 1 июня 2023, 10:39
В Киеве и области в третий раз с начала суток объявляли тревогу
Скриншот из alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице, Киевской и Черниговской областях.

Источник: карта тревог

Детали: Сирены начали звучать в 10:14 в Киеве, а через две минуты распространились на северные регионы Украины.

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Это уже третья тревога с начала суток в Киеве и области.

В 10:26 сирены начали выть в Запорожской области.

В других областях (за исключением Луганской, Донецкой области и Крыма, где тревога объявлена постоянно) пока без тревог. 

ВИДЕО ДНЯ

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 10:37 тревоги на севере страны отменили.

Предыстория:

  • Ночью 1 июня в результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.
  • Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.

Темы: Киеввоздушная тревогаКиевская областьЧерниговская область
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