В Киеве и области в третий раз с начала суток объявляли тревогу

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице, Киевской и Черниговской областях.

Источник: карта тревог

Детали: Сирены начали звучать в 10:14 в Киеве, а через две минуты распространились на северные регионы Украины.

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Это уже третья тревога с начала суток в Киеве и области.

В 10:26 сирены начали выть в Запорожской области.

В других областях (за исключением Луганской, Донецкой области и Крыма, где тревога объявлена постоянно) пока без тревог.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 10:37 тревоги на севере страны отменили.

Предыстория: